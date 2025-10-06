Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Sciopero dei trasporti 06 ottobre 2025: Latina e Genova, orari e dettagli

Il giorno 06 ottobre 2025 sono previsti due scioperi nel settore del trasporto pubblico locale in Italia. Nel corso della giornata si svolgeranno due agitazioni sindacali in due diverse aree geografiche. Di seguito i dettagli completi sugli scioperi previsti per questa data.

Sciopero dei trasporti Genova

È indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 11.30 alle 15.30 nel settore del trasporto pubblico locale. L’agitazione coinvolge il personale della società ATI Fidente, Miorelli, B. I sindacati promotori sono RSA UGL AUTOFERRO. La protesta interessa il personale SOCC. ATI FIDENTE, MIORELLI, B.

Sciopero dei trasporti Latina, Lazio

È previsto uno sciopero di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale, che coinvolge il personale della società CSC Mobilità di Latina. I sindacati promotori sono OSP FILT-CGIL/UILT-UIL/UGL-FNA. La categoria interessata è il personale SOC. CSC MOBILITÀ DI LATINA.

Fonte: Mit