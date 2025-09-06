Sciopero dei trasporti 06 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Ansa

Il 06 settembre 2025 sono previsti diversi scioperi nel settore dei trasporti in Italia. In totale, si registrano 9 scioperi che coinvolgono principalmente il settore aereo, con impatti sia a livello nazionale che regionale e locale. Di seguito tutti i dettagli relativi agli orari, alle aree interessate, alle categorie coinvolte e ai sindacati promotori degli scioperi previsti per questa giornata.

Catania (Aeroporto di Catania Fontanarossa)

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00, nel settore aereo, che coinvolge il personale della Soc. Aviation Services presso l’Aeroporto di Catania Fontanarossa. Lo sciopero è promosso dal sindacato OSP UGL-TA.

Catania (Voli EasyJet)

È previsto uno sciopero a rilevanza nazionale che coinvolge il personale navigante della Soc. EasyJet Airlines. La modalità è di 24 ore (dalle 00.00 alle 23.59) limitatamente ai voli da e per l’Aeroporto di Catania e di 4 ore (dalle 12.00 alle 16.00) per il restante personale. Lo sciopero è indetto dal sindacato USB Lavoro Privato.

Italia (Settore Trasporto Aereo)

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00, che coinvolge il personale dipendente dalle aziende del settore del trasporto aereo su tutto il territorio nazionale. Il sindacato promotore è FAST-CONFSAL.

Roma (Aeroporti di Fiumicino e Ciampino)

Previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00, che coinvolge il personale della Soc. Aviation Services presso gli Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. Lo sciopero è indetto dal sindacato OSR UGL-TA.

Pisa e Firenze (Aeroporti di Pisa e Firenze)

In Toscana, è indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00, che coinvolge il personale della Soc. Consulta operante presso gli Aeroporti di Pisa e Firenze. I sindacati promotori sono OSR CUB TRASPORTI e OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA/USB.

Milano Malpensa (Aeroporto di Milano Malpensa)

È previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00, che coinvolge il personale della Soc. Dussmann Service addetto alle pulizie presso l’Aeroporto di Milano Malpensa. I sindacati promotori sono ADL Varese e OST FILCAMS-CGIL.

Italia (Personale Navigante Wizz Air Malta Limited)

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00, a livello nazionale, che coinvolge il personale navigante della Soc. Wizz Air Malta Limited. Il sindacato promotore è FILT-CGIL.

Italia (Personale Soc. Dussmann Service)

Italia (Settore Trasporto Aereo – Personale Navigante)

Fonte: Mit