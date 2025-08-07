Sciopero dei trasporti 07 agosto 2025: città, orario inizio e fine

Ansa

In questo articolo trovi tutte le informazioni aggiornate sugli scioperi dei trasporti previsti per il giorno 07 agosto 2025 in Italia. Analizzeremo se sono previsti scioperi per questa data e, in caso affermativo, quanti sono e dove si svolgeranno. Di seguito, troverai i dettagli relativi a ciascun sciopero programmato per questa giornata.

Per il giorno 07 agosto 2025 non risultano scioperi dei trasporti previsti sul territorio nazionale o locale, secondo i dati ufficiali disponibili. Pertanto, nessuna interruzione o variazione del servizio è programmata per questa data.

Fonte: Mit