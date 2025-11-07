Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Sciopero dei trasporti 07 novembre 2025: città, orario inizio e fine

Il giorno 07 novembre 2025 sono previsti 5 scioperi in diverse città e regioni italiane. Nel dettaglio, gli scioperi coinvolgono principalmente il trasporto pubblico locale e la circolazione e sicurezza stradale, con modalità e durate variabili. Di seguito i dettagli specifici per ciascuna area geografica interessata.

Sciopero dei trasporti Lazio – Latina

È indetto uno sciopero di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale, che coinvolge il personale della Soc. CSC Mobilità di Latina. I sindacati promotori sono OSP FILT-CGIL/UILT-UIL/UGL-FNA. Lo sciopero si svolge nella provincia di Latina, regione Lazio.

Sciopero dei trasporti Lazio – Tutta la regione

È previsto uno sciopero di 24 ore: intero turno lavorativo nel settore degli appalti ferroviari, che interessa il personale degli appalti ferroviari della società Coopservice SCDP c/o Soc. Trenitalia Regione Lazio. I sindacati coinvolti sono OSR UILT-UIL/UGL Ferrovieri/SALPAS-ORSA Ferrovie/FAST-CONFSAL. L’azione riguarda tutta la regione Lazio.

Sciopero dei trasporti Lombardia – Tutta la regione

È indetto uno sciopero di 24 ore con varie modalità nel settore del trasporto pubblico locale, che coinvolge il personale della Soc. Gruppo ATM di Milano. Il sindacato promotore è AL-COBAS. L’azione interessa tutta la provincia di Lombardia.

Inoltre, nella stessa regione, è previsto uno sciopero di 4 ore per ciascun turno di lavoro nel settore della circolazione e sicurezza stradale, che coinvolge il personale della Soc. Autostrade per l’Italia Direzione II° Tronco Milano. Il sindacato promotore è RSA UILT-UIL. L’azione riguarda tutta la provincia di Lombardia.

Sciopero dei trasporti Sicilia – Palermo

È previsto uno sciopero di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale, che coinvolge il personale della Soc. AMAT di Palermo. L’azione è indetta dal sindacato OSP CUB TRASPORTI. Lo sciopero interessa la provincia di Palermo, regione Sicilia.

Fonte: Mit