Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online
Pubblicato: 7 Ottobre 2025 08:00
Sciopero dei trasporti 07 ottobre 2025: Umbria, 24 ore
Nel giorno 07 ottobre 2025 è previsto un solo sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito i dettagli relativi a questo sciopero.
Sciopero dei trasporti Umbria
È indetto uno sciopero di 24 ore con varie modalità nel Trasporto pubblico locale che interessa tutta la regione Umbria. Lo sciopero coinvolge il personale della società Busitalia Sita Nord Regione Umbria. L’azione è proclamata dal sindacato OSR USB LAVORO PRIVATO.