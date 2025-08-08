Sciopero dei trasporti 08 agosto 2025: città, orario inizio e fine

Ansa

Il presente articolo offre una panoramica aggiornata sugli scioperi dei trasporti previsti per il giorno 08 agosto 2025 in Italia. Analizzeremo se sono programmati scioperi per questa data e, in caso affermativo, quanti sono e dove si svolgeranno. Di seguito troverai i dettagli relativi a ciascuno sciopero, con informazioni su città, orari, compagnie coinvolte, sindacati e categorie interessate.

Per il giorno 08 agosto 2025 non risultano scioperi dei trasporti programmati in Italia secondo i dati ufficiali disponibili. Nessuna città o area geografica è coinvolta da scioperi in questa data.

Fonte: Mit