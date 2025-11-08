Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Sciopero dei trasporti 08 novembre 2025: nessuno sciopero previsto

Per il giorno 08 novembre 2025 non sono previsti scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito non sono presenti dettagli sugli scioperi in quanto non vi sono agitazioni programmate per questa data.

Fonte: Mit