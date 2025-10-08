Sciopero dei trasporti 08 ottobre 2025: Lazio, 4 ore, prima metà del turno

Pubblicato: 8 Ottobre 2025 08:00

Ansa

Per il giorno 08 ottobre 2025 è previsto un solo sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito i dettagli completi riguardanti questo evento di protesta.

Sciopero dei trasporti Lazio

È indetto uno sciopero di 4 ore: prima metà del turno nel settore degli Appalti ferroviari nella regione Lazio, che coinvolge il personale appalti ferroviari della società CoopsService SCDP presso la società Trenitalia.

I sindacati promotori sono OSR UILT-UIL, UGL Ferrovieri, SALPAS-ORSA Ferrovie, FAST-CONFSAL. L’azione riguarda il personale impiegato negli appalti ferroviari nella regione Lazio e interessa tutte le province.

Fonte: Mit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.