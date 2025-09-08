Sciopero dei trasporti 08 settembre 2025: città, orario inizio e fine

Ansa

Il giorno 08 settembre 2025 sono previsti 6 scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Gli scioperi coinvolgono principalmente il trasporto pubblico locale e interessano diverse città e regioni. Di seguito, tutti i dettagli sugli scioperi previsti per questa data, con indicazione di città, orari, aziende coinvolte, sindacati promotori e categorie interessate.

Sciopero dei trasporti Catania

Nella città di Catania è previsto uno sciopero di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale. Lo sciopero coinvolge il personale della Società Etna Trasporti di Catania. L’azione sindacale è stata proclamata da OSR FAISA-CISAL e riguarda la categoria: personale Soc. Etna Trasporti di Catania.

Sciopero dei trasporti Enna

Ad Enna è indetto uno sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero coinvolge il personale della Società Interbus di Enna. I sindacati promotori sono OSR FAISA-CISAL e la categoria interessata è il personale Soc. Interbus di Enna.

Sciopero dei trasporti Palermo

Nella città di Palermo sono previsti due scioperi di 24 ore ciascuno nel settore del trasporto pubblico locale. Il primo interessa il personale della Società Autolinee Russo di Palermo, mentre il secondo coinvolge il personale della Società Segesta Autolinee di Palermo. Entrambi gli scioperi sono stati proclamati da OSR FAISA-CISAL e riguardano rispettivamente le categorie: personale Soc. Autolinee Russo di Palermo e personale Soc. Segesta Autolinee di Palermo.

Sciopero dei trasporti Roma

A Roma sono previsti due scioperi nel trasporto pubblico locale, entrambi della durata di 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00. Il primo sciopero coinvolge il personale della Società Paolo Scoppio Autolinee di Roma, mentre il secondo riguarda il personale della Società Sabato Viaggi di Roma. Entrambi sono stati indetti dal sindacato OSR FAISA-CISAL e coinvolgono le rispettive categorie di personale delle due società.

Fonte: Mit