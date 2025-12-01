Sciopero dei trasporti 01 dicembre 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il 01 dicembre 2025 sono previsti 2 scioperi che interesseranno il settore dei trasporti e delle infrastrutture in Italia. Nello specifico, gli scioperi riguarderanno sia il trasporto aereo che la sicurezza e la circolazione stradale. Di seguito tutti i dettagli relativi agli scioperi in programma nelle differenti aree geografiche.

Sciopero dei trasporti Italia (Aeroporto di Catania Fontanarossa)

È indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 10.30 alle 14.30 per il settore aereo, con rilevanza interregionale. Lo sciopero riguarda il personale della società ASC Handling dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa. L’iniziativa è stata proclamata dal sindacato OSP UGL-TA e coinvolge la categoria personale Soc. ASC Handling. Lo sciopero avrà luogo su tutto il territorio nazionale.

Sciopero sicurezza e circolazione Sicilia (Consorzio Autostrade Siciliane)

È indetto uno sciopero di 4 ore a fine turno per il settore della circolazione e sicurezza stradale. Lo sciopero interessa tutto il personale del Consorzio Autostrade Siciliane, con rilevanza regionale in Sicilia e su tutte le province. I sindacati che hanno proclamato lo sciopero sono OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL. La categoria coinvolta è il personale Consorzio Autostrade Siciliane.

Fonte: Mit