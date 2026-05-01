Sciopero dei trasporti 01 maggio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 01 maggio 2026 è previsto uno sciopero a livello nazionale in Italia. In questo articolo troverai tutte le informazioni essenziali e aggiornate sulla situazione degli scioperi per questa data, con indicazione delle aree coinvolte, la durata, i sindacati promotori e i servizi potenzialmente impattati.

Sciopero generale in Italia

Per tutta la giornata del 01 maggio 2026 è stato indetto uno sciopero generale a rilevanza nazionale, che coinvolgerà sia il personale dipendente pubblico sia privato in tutte le province d’Italia. La modalità dello sciopero riguarda l’intera giornata. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato USI-CIT e interessa la categoria “SCIOPERO GENERALE PERSONALE DIPENDENTE PUBBLICO E PRIVATO“.

Fonte: Mit