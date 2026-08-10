Sciopero dei trasporti 10 agosto 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 10 agosto 2026 in Italia è previsto 1 sciopero di rilievo nazionale. Di seguito riportiamo tutti i dettagli utili relativi agli scioperi programmati per questa data, con informazioni su area geografica, durata, sindacati coinvolti e le categorie interessate.

Sciopero nazionale del trasporto merci in Italia

Il giorno 10 agosto 2026 prenderà il via uno sciopero di 120 ore, con inizio alle 00:00 del 10 agosto e termine alle 24:00 del 14 agosto 2026. Si tratta di una mobilitazione di rilevanza nazionale che coinvolge tutto il territorio italiano.

Lo sciopero riguarda il trasporto merci su mezzi pesanti ed è indetto dal sindacato FAO COBAS. È coinvolto il personale viaggiante dipendente delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni. L’agitazione si svolge con modalità prolungata, coinvolgendo tutte le province d’Italia per l’intera durata indicata.

Fonte: Mit