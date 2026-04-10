Sciopero dei trasporti 10 aprile 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 10 aprile 2026 sono previsti otto scioperi a livello nazionale e regionale che interesseranno principalmente il settore del trasporto aereo e del trasporto pubblico locale. Gli scioperi coinvolgono il personale di diverse società attive negli aeroporti italiani e nei servizi autobus regionali, con articolazioni orarie che variano a seconda della categoria e della zona. Di seguito forniamo i dettagli aggiornati su ciascuno degli scioperi previsti in questa data.

Sciopero nazionale settore aereo: personale Soc. ENAV

Lo sciopero di rilevanza nazionale coinvolge tutto il personale della Soc. ENAV, attivo su tutta Italia. Lo stop è previsto per 4 ore: dalle 13.00 alle 17.00 e organizzato dal sindacato UILT-UIL. Lo sciopero riguarda il personale di ENAV, responsabile della gestione del traffico aereo nazionale.

Sciopero nazionale settore aereo: personale Soc. Techno Sky

Previsto uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00 per il personale della Soc. Techno Sky in tutte le città d’Italia. Anche in questo caso, i promotori sono i sindacati UILT-UIL.

Sciopero nazionale settore aereo: personale Soc. ENAV ACC Roma

Il personale della Soc. ENAV ACC Roma, operativo presso l’area di Roma ma con rilevanza nazionale, sarà coinvolto in uno sciopero dalle 13.00 alle 17.00. Hanno proclamato lo sciopero le sigle RSA UILT-UIL e ASTRA.

Sciopero nazionale settore aereo: personale Soc. ENAV Aeroporto di Milano Malpensa

Il personale della Soc. ENAV attivo presso l’Aeroporto di Milano Malpensa aderirà allo sciopero nazionale. Lo stop si terrà dalle 13.00 alle 17.00, indetto dal sindacato RSA FAST-CONFSAL-AV.

Sciopero nazionale settore aereo: personale Soc. ENAV ACC di Milano

La protesta coinvolge anche il personale della Soc. ENAV ACC di Milano, con uno sciopero indetto dal sindacato RSA FAST-CONFSAL-AV, sempre con modalità di 4 ore: dalle 13.00 alle 17.00 e valida su tutto il territorio nazionale.

Sciopero interregionale settore aereo: personale Soc. ENAV Aeroporto di Napoli

Uno sciopero interregionale interesserà il personale della Soc. ENAV Aeroporto di Napoli. La mobilitazione avverrà dalle 13.00 alle 17.00 e i sindacati coinvolti sono RSA UILT-UIL, UGL-TA, FAST-CONFSAL-AV.

Sciopero regionale trasporto pubblico locale: Veneto, Umbria e Campania

Nel settore del trasporto pubblico locale, è indetto uno sciopero regionale della durata di 4 ore: dalle 20.01 alle 24.00, che coinvolge il personale della Soc. Busitalia Sita Nord nelle unità produttive di Veneto, Umbria e Campania. I sindacati promotori sono USB LAVORO PRIVATO e ADL COBAS.

Fonte: Mit