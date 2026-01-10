Sciopero dei trasporti 10 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il giorno 10 gennaio 2026 sono previsti quattro scioperi nazionali che coinvolgono principalmente il settore ferroviario e plurisettoriale in tutta Italia. Nell’articolo che segue vengono riportati i dettagli specifici di ciascuna mobilitazione, indicando area geografica, orari, servizi e categorie interessate.

Sciopero nazionale settore ferroviario e plurisettoriale – Italia

Per l’intera giornata del 10 gennaio 2026 è in programma uno sciopero a rilevanza nazionale che coinvolge più settori, in particolare il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Lo sciopero avrà la seguente modalità: 24 ORE dalle 21:00 del 9 gennaio alle 21:00 del 10 gennaio; mentre per il trasporto pubblico locale (TPL) l’agitazione interesserà l’intera prestazione lavorativa del 10 gennaio. Lo sciopero riguarda il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria, è indetto dai sindacati CUB TRASPORTI/SGB.

Sciopero nazionale personale ferroviario – Italia

È previsto uno sciopero nazionale per il personale della società RFI Impianti Manutenzione Infrastrutture (settore ferroviario) della durata di 24 ore: dalle 21:00 del 9 gennaio alle 21:00 del 10 gennaio. L’iniziativa è indetta dal sindacato CUB TRASPORTI e interessa tutte le regioni e province d’Italia.

Sciopero nazionale lavoratori manutenzione infrastruttura RFI – Italia

Il giorno 10 gennaio 2026 si segnala, sempre su scala nazionale, uno sciopero del personale RFI Impianti Manutenzione Infrastrutture per l’intera prestazione lavorativa della giornata (8 ore). Lo sciopero è promosso dall’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI.

Sciopero nazionale personale ferroviario – Italia

Un ulteriore sciopero interessa ancora il personale della società RFI Impianti Manutenzione Infrastrutture in tutta Italia, anche questo della durata di 8 ore (intera prestazione lavorativa del 10 gennaio). I sindacati coinvolti sono COBAS LAVORO PRIVATO e COORDINAMENTO FERROVIERI.

