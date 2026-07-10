Sciopero dei trasporti 10 luglio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 10 luglio 2026 sono previsti tre scioperi in Italia che interesseranno diversi settori e territori. Questi scioperi coinvolgono sia il trasporto pubblico locale che il settore merci e, in particolare, riguardano la regione Puglia e il territorio nazionale. Nel prosieguo dell’articolo trovi tutti i dettagli sugli scioperi previsti per questa data.

Sciopero trasporto pubblico locale Bari

Nella città di Bari e provincia è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale che coinvolge il personale della società STP di Bari. Lo sciopero, della durata di 24 ore, vede la partecipazione dei sindacati OST FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL. Sono interessati tutti i dipendenti della società STP per il giorno 10 luglio.

Sciopero generale Regione Puglia

In tutta la regione Puglia è stato proclamato uno sciopero generale che riguarda sia le categorie pubbliche che private. L’azione di protesta, prevista per l’intera giornata del 10 luglio 2026, coinvolge in particolare il personale del trasporto pubblico locale per l’intero turno di servizio. Lo sciopero è indetto dal sindacato OSR USB Lavoro Privato e riguarda ogni provincia pugliese.

Sciopero settore trasporto merci Italia

Su tutto il territorio nazionale è stato indetto uno sciopero che interessa il settore del trasporto merci, in particolare il personale della società Captrain Italia. Lo sciopero, indetto dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, avrà una durata di 8 ore, con inizio alle 16:01 e fine alle 23:59 del 10 luglio 2026.

Fonte: Mit