Sciopero dei trasporti 10 maggio 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 10 maggio 2026 sono previsti 2 scioperi nel settore del trasporto pubblico locale in Italia. Gli scioperi riguarderanno le città di Napoli e Firenze e coinvolgeranno specifiche società di trasporto. Di seguito tutti i dettagli sugli scioperi in programma per questa data, con informazioni su orari, sindacati promotori e categorie di personale interessate.

Sciopero dei trasporti Napoli

Nella città di Napoli (regione Campania) è indetto uno sciopero con rilevanza locale nel trasporto pubblico locale, che coinvolge il personale della società EAV. Lo sciopero durerà 24 ore, con inizio alle 19:31 del 9 maggio e termine alle 19:30 del 10 maggio 2026. Lo sciopero è promosso dal sindacato OSR ORSA AUTOFERRO TPL e coinvolge in particolare la categoria Personale Soc. EAV di Napoli.

Sciopero dei trasporti Firenze

Per la città di Firenze (regione Toscana) è stato proclamato uno sciopero territoriale di 24 ore nel trasporto pubblico locale, previsto per l’intera giornata del 10 maggio 2026. Lo sciopero riguarda il personale della società Autolinee Toscane, bacino di Firenze ed è indetto dal sindacato OSP COBAS LAVORO PRIVATO.

Fonte: Mit