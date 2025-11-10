Sciopero dei trasporti 10 novembre 2025: Genova, 11.30-15.30
Per il giorno 10 novembre 2025 è previsto un solo sciopero nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito i dettagli relativi a questo sciopero, con informazioni su città, orari, sindacati coinvolti, categorie e tipologie di servizio interessate.
Sciopero dei trasporti Genova
È indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 11.30 alle 15.30 nel settore del Trasporto pubblico locale nella regione Liguria, provincia di Genova. Lo sciopero interessa il personale della società AMT di Genova e coinvolge i sindacati OSP UGL AUTOFERRO e RSA.
La categoria coinvolta è il personale SOC. AMT DI GENOVA, che opera nel servizio di trasporto pubblico locale.
Fonte: Mit