Sciopero dei trasporti 10 novembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Per il 10 novembre 2026 sono previsti 3 scioperi in Italia. Di seguito i dettagli delle astensioni, che coinvolgono il trasporto merci e il trasporto pubblico locale.

Sciopero dei trasporti in Italia

È previsto uno sciopero nazionale di 8 ore, dalle 16.00 alle 23.59, nel settore del trasporto merci. L’agitazione coinvolge il personale della società SBB Cargo Italia ed è indetta dal sindacato OSR FILT-CGIL.

Sciopero dei trasporti a Cosenza

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 09.59 alle 13.59, per il trasporto pubblico locale in Calabria. L’astensione riguarda il personale della società Busitalia Rail Service – B.U. Calabria ed è proclamata dal sindacato OSR FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti a Messina

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 16.00 alle 20.00, per il trasporto pubblico locale in provincia di Messina, in Sicilia. L’agitazione coinvolge il personale della società ATM di Messina ed è proclamata dai sindacati OST FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL Autoferro, FAISA-CISAL e ORSA Trasporti.

Fonte: Mit