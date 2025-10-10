Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Sciopero dei trasporti 10 ottobre 2025: Roma, orario inizio e fine

Nel giorno 10 ottobre 2025 sono previsti 2 scioperi nel settore dei trasporti pubblici locali nella città di Roma, regione Lazio. Di seguito i dettagli relativi a ciascuno di questi scioperi, con informazioni su durata, sindacati coinvolti, categorie e modalità di svolgimento.

Sciopero dei trasporti Roma

È indetto uno sciopero di 24 ORE per il trasporto pubblico locale nella città di Roma, regione Lazio. Coinvolto il personale della società ATAC di Roma. Lo sciopero è proclamato dal sindacato OSR SUL e interessa il personale sociale ATAC di Roma per l’intera giornata del 10 ottobre 2025.

Un secondo sciopero nella stessa giornata è previsto per 4 ORE: DALLE 8.30 ALLE 12.30, sempre nel settore del trasporto pubblico locale a Roma. Anche in questo caso è coinvolto il personale della società ATAC di Roma. I sindacati promotori sono OSR USB LAVORO PRIVATO e ORSA TPL.

Fonte: Mit