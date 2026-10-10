Sciopero dei trasporti 10 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 10 ottobre 2026 sono previsti scioperi nel settore dei trasporti pubblici in Italia. In particolare, per questo giorno è programmato un solo sciopero. Di seguito riportiamo i dettagli aggiornati relativi allo sciopero previsto, con tutte le informazioni sull’area geografica coinvolta, la durata, i sindacati promotori e la categoria di lavoratori interessata.

Sciopero dei trasporti Firenze

Per la giornata del 10 ottobre 2026, nella regione Toscana e in particolare nella provincia di Firenze, è stato proclamato uno sciopero che riguarderà il trasporto pubblico locale. Si tratta di uno sciopero della durata di 24 ORE, che coinvolge il personale della Società di gestione del servizio tranviario di Firenze (PERSONALE SOC. GEST SERVIZIO TRANVIA DI FIRENZE).

L’agitazione è stata indetta dall’organizzazione sindacale OSP COBAS LAVORO PRIVATO. Lo sciopero è stato proclamato in data 18 settembre 2026 e comunicato ufficialmente lo stesso giorno.

Fonte: Mit