Sciopero dei trasporti 10 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 10 settembre 2026 sono stati annunciati diversi scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e del trasporto merci in Italia. Nello specifico, in questa giornata risultano cinque scioperi programmati che interessano varie aree del Paese. Di seguito, riportiamo tutti i dettagli per ciascun sciopero, con informazioni su durata, territori coinvolti, compagnie e sigle sindacali promotrici.

Sciopero dei trasporti Foggia

È stato proclamato uno sciopero di 8 ore (8.30-12.30 / 15.30-19.30) nel trasporto pubblico locale per la città di Foggia, in Puglia. Interessato il personale della società ATAF di Foggia. Le sigle sindacali coinvolte sono OST FILT-CGIL e FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti Trento

Nel Trentino-Alto Adige, per la città di Trento, è stato indetto uno sciopero di 4 ore dalle 11.00 alle 15.00. Lo sciopero riguarda il personale della società Trentino Trasporti di Trento del trasporto pubblico locale ed è indetto dalla sigla USB Lavoro Privato.

Sciopero dei trasporti Udine

Ad Udine, in Friuli-Venezia Giulia, sciopero di 4 ore nel trasporto pubblico locale: servizio urbano sospeso tra le 17.45 e 21.45, servizio extraurbano dalle 17.00 alle 21.00. Interessato il personale della società Arriva Udine di Udine e indetto dal sindacato ASI-AU Associazione Sindacale Indipendente.

Sciopero dei trasporti Lombardia

In Lombardia, sciopero regionale nel trasporto merci che interessa tutto il personale della società DB Cargo Italia Regione Lombardia. Lo sciopero si svolge per 24 ore: dalle 00.01 alle 23.59. Promosso dalle sigle OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e ORSA Ferrovie.

Sciopero dei trasporti Captrain Italia (nazionale)

A livello nazionale è stato proclamato uno sciopero per il trasporto merci, rivolto al personale della società Captrain Italia, dalle 16.01 del 10/9 alle 16.00 dell’11/9. Lo sciopero è indetto da FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL.

Fonte: Mit