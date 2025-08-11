Sciopero dei trasporti 11 agosto 2025: città, orario inizio e fine

In questo articolo trovi tutte le informazioni aggiornate sugli scioperi dei trasporti previsti per il giorno 11 agosto 2025 in Italia. Analizzeremo nel dettaglio eventuali scioperi programmati per questa data, indicando città, orari di inizio e fine, settori coinvolti, compagnie interessate e sindacati promotori. Di seguito trovi il riepilogo completo degli scioperi previsti per il giorno indicato.
Per la giornata dell’11 agosto 2025 non risultano scioperi dei trasporti programmati sul territorio nazionale secondo i dati ufficiali disponibili. Nessuna città o area geografica sarà quindi interessata da interruzioni di servizio dovute a scioperi in questa data.
Fonte: Mit