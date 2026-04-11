Sciopero dei trasporti 11 aprile 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 11 aprile 2026 sono previsti 2 scioperi a livello nazionale che coinvolgono il settore ferroviario. In questo articolo riportiamo i dettagli relativi alle aree geografiche interessate, gli orari, le società coinvolte, la durata degli scioperi, i sindacati promotori e le categorie di lavoratori interessate. Di seguito, l’elenco completo degli scioperi in programma per questa data.

Sciopero ferroviario Nazionale

In tutta Italia è indetto uno sciopero della durata di 24 ore, coinvolgendo il personale della società RFI (Rete Ferroviaria Italiana) impiegato negli impianti di manutenzione infrastrutture. Il servizio ferroviario potrebbe quindi subire disagi e cancellazioni sull’intero territorio nazionale. Lo sciopero è indetto dall’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI e avrà luogo esclusivamente durante la giornata dell’11 aprile 2026.

Sciopero ferroviario Nazionale

Ancora una volta su scala nazionale, un secondo sciopero di 24 ore coinvolge anche il personale della società RFI dedicato agli impianti di manutenzione infrastrutture. Questa azione di sciopero è stata proclamata dai sindacati Cobas Lavoro Privato/Coordinamento Ferrovieri e interesserà tutto il territorio italiano, con possibili ripercussioni sull’efficienza e regolarità dei servizi ferroviari l’11 aprile 2026.

Fonte: Mit