Sciopero dei trasporti 11 luglio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Nella giornata dell’11 luglio 2026 sono previsti in Italia 2 scioperi nel settore dei trasporti pubblici locali, che interesseranno le città di Genova e Palermo. Di seguito i dettagli sugli orari, le modalità, le società coinvolte e i sindacati promotori di ciascuna iniziativa.

Sciopero trasporti Genova

Nella città di Genova, regione Liguria, è stato proclamato uno sciopero territoriale nel settore del Trasporto pubblico locale. L’azione sindacale interesserà il personale della società AMT di Genova ed è prevista per la durata di 4 ore, con una modalità oraria dalle 11.30 alle 15.30 nella giornata dell’11 luglio 2026. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati OST UGL-FNA.

Sciopero trasporti Palermo

A Palermo, regione Sicilia, si terrà uno sciopero locale sempre nel settore del Trasporto pubblico locale. In questo caso, lo sciopero coinvolgerà il personale della società AMAT di Palermo per l’intera giornata, cioè per 24 ore, l’11 luglio 2026. L’azione è stata proclamata dal sindacato OSP CUB TRASPORTI.

Fonte: Mit