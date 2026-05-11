Sciopero dei trasporti 11 maggio 2026: città, orario inizio e fine

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Sciopero dei trasporti 11 maggio 2026: città, orario inizio e fine
Ansa
Quali sono i motivi dello sciopero? Chi è il sindacato FAST-CONFSAL? Quali aeroporti sono coinvolti?

Il giorno 11 maggio 2026 sono previsti sette scioperi nel settore aereo sull’intero territorio nazionale e interregionale. Gli scioperi coinvolgono diverse società operanti negli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Napoli, Palermo, Milano Malpensa e Cagliari, con modalità e orari diversificati tra le 10:00 e le 18:00. Di seguito, tutti i dettagli relativi a ciascun sciopero in programma.

Sciopero personale aeroportuale Roma (Fiumicino e Ciampino)

È indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00, che coinvolge il servizio aereo, in particolare il personale della società ADR Security negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino (Roma). Lo sciopero, di rilevanza nazionale, è proclamato dal sindacato FAST-CONFSAL.

Sciopero personale ENAV Roma

Per il personale della società ENAV ACC Roma, è proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00. Lo sciopero è indetto dal sindacato RSA UILT-UIL.

Sciopero personale ENAV Napoli

Un altro sciopero coinvolge il personale ENAV dell’aeroporto di Napoli, con rilevanza interregionale. Lo sciopero durerà 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00, e sarà gestito dal sindacato RSA UILT-UIL.

Sciopero piloti e assistenti di volo Easyjet – Nazionale

È previsto uno sciopero nazionale della durata di 8 ore, dalle 10.00 alle 18.00, che coinvolge piloti e assistenti di volo della compagnia Easyjet Airlines Limited. I sindacati coinvolti sono FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, ANPAC.

Sciopero personale GH/Handling Palermo

Presso l’aeroporto di Palermo hanno luogo due scioperi interregionali. Il primo riguarda il personale delle società GH Palermo, ASC Handling e Aviapartner Palermo ed è di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00, indetto da OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL T.A..

Sciopero personale Sogaer Cagliari

Il personale delle società del gruppo Sogaer (Sogaer, Sogaerdyn, SogaerSecurity) operanti presso l’aeroporto di Cagliari osserverà uno sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00. Sindacati promotori: OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL.

Sciopero personale ALHA e MLE-BCUBE Milano Malpensa

All’aeroporto di Milano Malpensa è previsto uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, che coinvolge il personale delle società ALHA e MLE-BCUBE. I sindacati che hanno proclamato lo sciopero sono OST CUB TRASPORTI e USB Lavoro Privato.

Fonte: Mit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.