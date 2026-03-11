Sciopero dei trasporti 11 marzo 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 11 marzo 2026 è previsto uno sciopero a livello nazionale che coinvolge il settore dei trasporti ferroviari in Italia. In questo articolo approfondiremo tutti i dettagli relativi all’unico sciopero in programma per questa data. Di seguito sono riportate tutte le informazioni essenziali per chi viaggia o lavora nel settore interessato.
Sciopero ferroviario Nazionale – Italia
Per la giornata dell’11 marzo 2026 è stato indetto uno sciopero a rilevanza nazionale che riguarda tutto il territorio italiano. Lo sciopero interessa il settore ferroviario e coinvolge il personale della società Italo NTV, appartenente alla categoria “PERSONALE SOC. ITALO NTV”.
L’astensione dal lavoro si svolgerà con la seguente modalità: 8 ORE: DALLE 09.01 ALLE 16.59. Lo sciopero è stato proclamato dall’organizzazione sindacale UILT-UIL. Questo potrebbe avere un impatto sul regolare svolgimento dei servizi ferroviari in tutta Italia durante la fascia oraria sopra indicata, pertanto si consiglia ai viaggiatori di programmare i propri spostamenti tenendo conto di ritardi o cancellazioni.
Fonte: Mit