Sciopero dei trasporti 11 marzo 2026: città, orario inizio e fine

Ansa
Quali città interessate dallo sciopero? Quali orari per lo sciopero ferroviario? Quando dura lo sciopero del 11 marzo?

Il giorno 11 marzo 2026 è previsto uno sciopero a livello nazionale che coinvolge il settore dei trasporti ferroviari in Italia. In questo articolo approfondiremo tutti i dettagli relativi all’unico sciopero in programma per questa data. Di seguito sono riportate tutte le informazioni essenziali per chi viaggia o lavora nel settore interessato.

Sciopero ferroviario Nazionale – Italia

Per la giornata dell’11 marzo 2026 è stato indetto uno sciopero a rilevanza nazionale che riguarda tutto il territorio italiano. Lo sciopero interessa il settore ferroviario e coinvolge il personale della società Italo NTV, appartenente alla categoria “PERSONALE SOC. ITALO NTV”.

L’astensione dal lavoro si svolgerà con la seguente modalità: 8 ORE: DALLE 09.01 ALLE 16.59. Lo sciopero è stato proclamato dall’organizzazione sindacale UILT-UIL. Questo potrebbe avere un impatto sul regolare svolgimento dei servizi ferroviari in tutta Italia durante la fascia oraria sopra indicata, pertanto si consiglia ai viaggiatori di programmare i propri spostamenti tenendo conto di ritardi o cancellazioni.

Fonte: Mit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.