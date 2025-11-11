Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Sciopero dei trasporti 11 novembre 2025: Piemonte e Napoli, orari e dettagli

Il giorno 11 novembre 2025 sono previsti due scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Le aree interessate sono il Piemonte e la città di Napoli. Nel seguito dell’articolo vengono forniti i dettagli relativi alle modalità, ai sindacati coinvolti, alle categorie interessate e ai settori di riferimento.

Sciopero dei trasporti Piemonte

È indetto uno sciopero di 24 ore, dalle 18:00 dell’11 novembre alle 17:59 del 12 novembre 2025, nel settore del trasporto merci. Lo sciopero interessa tutto il territorio della Regione Piemonte e coinvolge il personale della società SBB Cargo Italia. L’azione è proclamata dal sindacato OSR ORSA FERROVIE e riguarda il personale della categoria PERSONALE SOC. SBB CARGO ITALIA.

Sciopero dei trasporti Napoli

È previsto uno sciopero di 14 ore, dalle 08:00 alle 22:00 dell’11 novembre 2025, nel settore Taxi nel territorio comunale di Napoli, in Campania. Lo sciopero coinvolge gli addetti al servizio taxi e vede la partecipazione di numerosi sindacati tra cui FAST-CONFSAL, FEDERTAXI-CISAL, ORSA-TAXI, SITAN, UGL-TAXI, UNIMPRESA, URITAXI, UTI, TASSISTI DI BASE, CONFAIL. La categoria interessata è ADDETTI AL SERVIZIO TAXI TERRITORIO COMUNALE DI NAPOLI.

Fonte: Mit