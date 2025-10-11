Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Sciopero dei trasporti 11 ottobre 2025: nessuno sciopero previsto

Nel giorno 11 ottobre 2025 non sono previsti scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Di conseguenza, non ci sono agitazioni programmate che coinvolgano personale o servizi di trasporto pubblico locale, aereo, taxi o merci. Di seguito non sono presenti dettagli su scioperi per questa data.

Fonte: Mit