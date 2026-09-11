Sciopero dei trasporti 11 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 11 settembre 2026 sono previsti 2 scioperi nazionali che potrebbero avere ripercussioni significative su trasporto merci e settore aereo in tutta Italia. Di seguito sono riportati tutti i dettagli relativi agli scioperi previsti per questa giornata, incluse le aree geografiche coinvolte, gli orari, i sindacati promotori e le categorie di lavoratori interessate.

Italia – Sciopero del trasporto merci (personale CAPTRAIN ITALIA)

È previsto uno sciopero nazionale nel settore Trasporto merci che coinvolge il personale della società CAPTRAIN ITALIA. Lo sciopero avrà una durata di 24 ORE: dalle 16:01 del 10 settembre alle 16:00 dell’11 settembre. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL.

Italia – Sciopero del settore aereo (personale Poste Air Cargo)

Nella giornata dell’11 settembre 2026 è previsto uno sciopero nazionale nel settore Aereo che coinvolge il personale navigante tecnico della società Poste Air Cargo. Lo sciopero avrà una durata di 4 ore, dalle 00:00 alle 04:00. Le sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero sono FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, ANPAC e ANP.

Fonte: Mit