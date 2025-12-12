Sciopero dei trasporti 12 dicembre 2025: città, orario inizio e fine

Il 12 dicembre 2025 in Italia sono stati proclamati due scioperi nel settore dei trasporti, con iniziative che coinvolgono sia il territorio nazionale che quello regionale lombardo. Di seguito forniamo i dettagli relativi agli scioperi previsti, con una panoramica sulle aree geografiche coinvolte, sulle compagnie interessate, sugli orari e sulle modalità di svolgimento.
Sciopero Generale Nazionale – Italia
Per tutta la giornata del 12 dicembre 2025, su tutto il territorio nazionale (Italia), è stato indetto uno sciopero generale dei settori pubblici e privati (anche in appalto e strumentali). La protesta, organizzata dal sindacato CGIL, coinvolge numerosi comparti tra cui il ferroviario (con orario dalle 00:01 alle 21:00), il settore taxi, il trasporto NCC, il settore marittimo, i porti, la circolazione e sicurezza stradale, e la logistica e merci con differenti modalità a seconda del servizio. Le modalità di adesione variano per settore, ma diverse attività verranno sospese o alterate durante l’intera giornata.
Sciopero Circolazione e Sicurezza Stradale – Lombardia
Il 12 dicembre 2025, in Lombardia, è previsto uno sciopero nel settore della circolazione e sicurezza stradale che interessa tutto il personale della Società Autostrade per l’Italia Direzione II° Tronco Milano. Indetto dai sindacati OSR UILT-UIL, lo sciopero avrà una durata di 8 ore per ciascun turno di lavoro su tutte le provincie lombarde, coinvolgendo quindi l’intero comparto a livello regionale per la giornata in questione.
Fonte: Mit