Sciopero dei trasporti 12 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 12 febbraio 2026 è previsto uno sciopero in Italia che interessa il settore dei trasporti pubblici locali. Nell’articolo riportiamo tutti i dettagli aggiornati relativi allo sciopero annunciato per questa data, con informazioni utili su area geografica, durata e soggetti coinvolti. Di seguito troverai tutte le specifiche dello sciopero attivo il 12 febbraio 2026.
Sciopero trasporto pubblico a Catania – Sicilia
Per la giornata di giovedì 12 febbraio 2026, nella provincia di Catania (regione Sicilia) è indetto uno sciopero con le seguenti modalità: durata 4 ore, dalle 14.00 alle 18.00. Lo sciopero riguarda il servizio di trasporto pubblico locale e coinvolge il personale della società AMTS di Catania. L’organizzazione sindacale promotrice è la OSP CUB TRASPORTI.
Fonte: Mit