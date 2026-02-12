Sciopero dei trasporti 12 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il giorno 12 febbraio 2026 è previsto uno sciopero in Italia che interessa il settore dei trasporti pubblici locali. Nell’articolo riportiamo tutti i dettagli aggiornati relativi allo sciopero annunciato per questa data, con informazioni utili su area geografica, durata e soggetti coinvolti. Di seguito troverai tutte le specifiche dello sciopero attivo il 12 febbraio 2026.

Sciopero trasporto pubblico a Catania – Sicilia

Per la giornata di giovedì 12 febbraio 2026, nella provincia di Catania (regione Sicilia) è indetto uno sciopero con le seguenti modalità: durata 4 ore, dalle 14.00 alle 18.00. Lo sciopero riguarda il servizio di trasporto pubblico locale e coinvolge il personale della società AMTS di Catania. L’organizzazione sindacale promotrice è la OSP CUB TRASPORTI.

Fonte: Mit