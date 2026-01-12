Sciopero dei trasporti 12 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il 12 gennaio 2026 sono previsti 2 scioperi che interesseranno la regione Lombardia. Di seguito forniamo tutti i dettagli sulle modalità, le categorie coinvolte e le aziende interessate dagli scioperi di questa giornata.

Sciopero nel settore ferroviario in Lombardia

Per la giornata del 12 gennaio 2026, è previsto uno sciopero nel comparto Ferroviario della Lombardia, che coinvolge tutte le province della regione. L’agitazione è stata convocata dal sindacato OSR ORSA FERROVIE e riguarda il personale della società Trenord. Lo sciopero avrà durata di 23 ore, con inizio alle 03:00 del 12 gennaio e termine alle 02:00 del 13 gennaio. Sono quindi possibili disservizi per tutto l’arco della giornata nei servizi ferroviari regionali e suburbani gestiti da Trenord.

Sciopero Plurisettoriale comparto ferroviario in Lombardia

Nella stessa giornata è stato proclamato anche uno sciopero a carattere plurisettoriale, sempre in Lombardia e sempre di 23 ore, dalle 03:00 del 12 gennaio alle 02:00 del 13 gennaio. Lo sciopero coinvolge tutte le province e il personale delle aziende del comparto ferroviario merci e viaggiatori della regione. L’agitazione è stata proclamata dal sindacato OSR ORSA FERROVIE e riguarda tutte le società attive nel trasporto ferroviario di merci e viaggiatori in Lombardia.

Fonte: Mit