Ansa

Sciopero dei trasporti 12 novembre 2025: Campania Napoli, orario inizio e fine

Nel giorno 12 novembre 2025 sono previsti 2 scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Di seguito i dettagli sugli scioperi programmati per questa data, con informazioni su città, orari, sindacati coinvolti, categorie e modalità di svolgimento.

Sciopero dei trasporti Campania – Napoli

È indetto uno sciopero di 24 ORE nel settore del Trasporto pubblico locale nella regione Campania, provincia di Napoli. Lo sciopero coinvolge il personale della divisione ferro, personale viaggiante e linee vesuviane della società EAV di Napoli. I sindacati promotori sono OSP FAISA-CONFAIL.

Sciopero dei trasporti Piemonte

Prosegue uno sciopero iniziato il 11 novembre 2025 alle ore 18:00 e che termina il 12 novembre 2025 alle ore 17:59, nel settore del Trasporto merci in ambito regionale nella regione Piemonte, con estensione a tutte le province. Lo sciopero interessa il personale della società SBB Cargo Italia ed è proclamato dal sindacato OSR ORSA FERROVIE.

Fonte: Mit