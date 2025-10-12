Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online
Pubblicato: 12 Ottobre 2025 08:00
Sciopero dei trasporti 12 ottobre 2025: nessuno sciopero previsto
Nel giorno 12 ottobre 2025 non sono previsti scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Di conseguenza, non ci sono agitazioni programmate né interruzioni di servizio per questa data.
Di seguito, l’articolo fornisce informazioni aggiornate sugli scioperi previsti nei giorni immediatamente successivi al 12 ottobre 2025.