Sciopero dei trasporti 13 aprile 2026: città, orario inizio e fine

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Sciopero dei trasporti 13 aprile 2026: città, orario inizio e fine
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Quali sindacati hanno indetto lo sciopero? Cosa sono le IAS Autolinee? Quali città sono coinvolte nello sciopero?

Il 13 aprile 2026 sono previsti quattro scioperi nel settore dei trasporti e degli appalti ferroviari in Italia. Gli scioperi coinvolgono diverse città italiane e riguardano sia il trasporto pubblico locale che il personale impiegato negli appalti ferroviari. Di seguito forniamo tutti i dettagli relativi a orari, modalità, categorie coinvolte e aree interessate dagli scioperi del giorno.

Sciopero dei trasporti a Corigliano-Rossano (Cosenza, Calabria)

Per la città di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza (Calabria), è stato indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 10.57 alle 14.57. Lo sciopero riguarda il trasporto pubblico locale e coinvolge il personale della società IAS Autolinee di Corigliano-Rossano. Le sigle sindacali che hanno indetto la protesta sono RSA FILT-CGIL, UILT-UIL e FAISA-CISAL.

Sciopero dei trasporti a Napoli (Campania)

A Napoli, Campania, è stato proclamato uno sciopero locale della durata di 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00. L’astensione dal lavoro riguarda il trasporto pubblico locale, con coinvolgimento del personale della società EAV. La mobilitazione è stata promossa dal sindacato ORSA Autoferro TPL.

Sciopero dei trasporti a Udine (Friuli-Venezia Giulia)

Nel comune di Udine (Friuli-Venezia Giulia) è previsto uno sciopero articolato su due fasce: il servizio urbano sarà fermo dalle 17.30 alle 21.29, mentre il servizio extraurbano dalle 17.15 alle 21.14. Tra i coinvolti figura il personale della società ARRIVA Udine. Lo sciopero è stato proclamato dall’Associazione Sindacale Indipendente ASI-AU.

Sciopero appalti ferroviari a livello nazionale

Oltre agli scioperi locali, per la giornata del 13 aprile 2026 è stato dichiarato anche uno sciopero nazionale di 4 ore a inizio turno montante, che coinvolge l’intero territorio di Italia. Lo sciopero interessa il personale addetto ad attività ferroviarie in appalto dipendente della società Elior Ristorazione. La mobilitazione è stata proclamata dal sindacato COBAS Lavoro Privato.

Fonte: Mit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.