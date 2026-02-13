Sciopero dei trasporti 13 febbraio 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 13 febbraio 2026 vedrà importanti disagi nel settore del trasporto pubblico locale, con tre scioperi programmati in diverse città italiane. L’articolo riporta dettagli su città, orari, compagnie coinvolte e sindacati che promuovono le proteste. Segue il riepilogo completo delle azioni previste per questa data.
Sciopero dei trasporti Bolzano
Nella città di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, è previsto uno sciopero di 24 ore che coinvolge il personale della compagnia SASA di Bolzano. L’astensione è stata proclamata dai sindacati OSR FILT-CGIL, UGL, USB Lavoro Privato, ORSA Trasporti e riguarda tutto il personale della società. Saranno interessati i servizi di trasporto pubblico locale per l’intera giornata.
Sciopero dei trasporti Campobasso (Termoli)
Nella città di Termoli, provincia di Campobasso (regione Molise), è indetto uno sciopero di 24 ore che coinvolge il personale della società GTM di Termoli. Lo sciopero è promosso dal sindacato OSR UILT-UIL e riguarda il trasporto pubblico locale operativo sul territorio comunale.
Sciopero dei trasporti Udine
Nella città di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, è in programma uno sciopero di 9 ore con orario dalle 15.00 alle 24.00. Sarà coinvolto il personale della società Arriva Udine sotto la guida del sindacato ASI-AU Associazione Sindacale Indipendente. Anche in questo caso, lo sciopero riguarda il settore del trasporto pubblico locale.
Fonte: Mit