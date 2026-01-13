Sciopero dei trasporti 13 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Il giorno 13 gennaio 2026 sono previsti tre scioperi nel settore dei trasporti in Italia, che coinvolgono diverse regioni e il servizio taxi su scala nazionale. Di seguito forniamo il dettaglio dei principali scioperi, suddivisi per area geografica, con informazioni su società interessate, durata e sindacati proclamanti.

Sciopero dei taxi in Italia

Per l’intera giornata del 13 gennaio 2026, dalla 00.00 alle 24.00, è stato indetto uno sciopero a livello nazionale che coinvolge tutti gli addetti al servizio taxi. Lo sciopero vedrà la partecipazione di diverse sigle sindacali tra cui CLAAI, URITAXI, UTI, UNIMPRESA, ORSA TAXI, UGL TAXI, FEDERTAXI CISAL, SITAN, UNIONE ARTIGIANI, FAST CONFSAL TAXI, SATAM, TAM, USB TAXI, FILT CGIL TAXI, UILTRASPORTI, ATLT, CONSULTAXI, SUL TAXI, ATITAXI. Lo scopo della protesta riguarda la regolamentazione del servizio taxi.

Sciopero dei trasporti pubblici in Umbria

In Umbria, il 13 gennaio 2026, è stato proclamato uno sciopero regionale che interessa il personale della società Busitalia Sita Nord. Le modalità prevedono una sospensione del servizio di 24 ore con varie modalità a discrezione locale. I sindacati promotori sono OSR USB Lavoro Privato e la categoria di lavoratori coinvolti è quella degli addetti del trasporto pubblico locale in tutte le province umbre.

Sciopero ferroviario in Lombardia

Per la regione Lombardia, nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2026, termina uno sciopero regionale di 23 ore che coinvolge il personale della società Trenord e quello delle aziende del comparto ferroviario merci e viaggiatori dell’intera regione. La protesta, indetta dal sindacato OSR ORSA Ferrovie, si svolge dalle 03.00 del 12 gennaio alle 02.00 del 13 gennaio 2026, interessando tutte le province lombarde e tutte le categorie di addetti citate.

Fonte: Mit