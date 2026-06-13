Sciopero dei trasporti 13 giugno 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 13 giugno 2026 in Italia sono previsti quattro scioperi che coinvolgono principalmente il settore aereo, con impatti sia a livello nazionale sia su aeroporti specifici. Di seguito vengono riportati tutti i dettagli importanti relativi a ciascun sciopero in programma e alle aree geografiche interessate.

Sciopero dei trasporti Italia: personale ENAV Verona Airport

È previsto uno sciopero di 18 ore, dalle 06.00 alle 24.00, a livello interregionale, che coinvolge tutto il territorio italiano. Lo sciopero riguarda il personale della Soc. ENAV di Verona Airport. Le sigle sindacali che hanno indetto la protesta sono OSL UILT-UIL/FAST-CONFSAL-AV e RSA di settore. La categoria interessata è il personale di ENAV di Verona Airport.

Sciopero dei trasporti Lombardia (Milano): SKY Service Milano Linate

Per la città di Milano, presso lo scalo di Milano Linate (Piazzale Ovest), è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00. Lo sciopero ha rilevanza territoriale e coinvolge il personale della società SKY Service. A indire lo sciopero è stata l’OSR USB Lavoro Privato. Questo coinvolgerà il personale operante nell’area aeroportuale.

Sciopero dei trasporti Italia: piloti e assistenti EasyJet Airlines Limited

Un nuovo sciopero di durata 18 ore, dalle 06.00 alle 24.00, è stato proclamato a livello nazionale e riguarda tutto il personale piloti e assistenti di volo della compagnia EasyJet Airlines Limited. I sindacati coinvolti sono FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, ANPAC. Lo sciopero copre l’intero territorio nazionale e potrebbe comportare notevoli disagi per i passeggeri negli aeroporti italiani.

Sciopero dei trasporti Italia: personale navigante EasyJet Airlines Limited

Il personale navigante della compagnia aerea EasyJet Airlines Limited sarà anch’esso coinvolto in uno sciopero nazionale di 18 ore, dalle 06.00 alle 24.00. A organizzare la protesta è stata la sigla sindacale USB Lavoro Privato, che porterà uno stop ai servizi di tutto il personale navigante su scala nazionale nella giornata del 13 giugno 2026.

Fonte: Mit