Sciopero dei trasporti 13 novembre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Venerdì 13 novembre 2026 sono previsti 2 scioperi in Italia, entrambi nel trasporto pubblico locale. Di seguito i dettagli sulle aree coinvolte, la durata, le categorie interessate e i sindacati che hanno proclamato le agitazioni.

Sciopero dei trasporti a Milano

In Lombardia è previsto uno sciopero provinciale del trasporto pubblico locale che coinvolge il personale della società del gruppo ATM di Milano. L’agitazione, proclamata da AL-COBAS, durerà 24 ore con modalità varie; la scheda non indica orari specifici di inizio e fine. La categoria interessata è il personale del Gruppo ATM di Milano.

Sciopero dei trasporti a Venezia

In Veneto, nell’area di Venezia, è previsto uno sciopero locale del trasporto pubblico locale che coinvolge il personale della società ATVO di Venezia. L’agitazione durerà 24 ore; la scheda non specifica gli orari di inizio e fine. I sindacati proclamanti sono OSP SGB/FAST MOBILITA’ e la categoria interessata è il personale della società ATVO di Venezia.

Fonte: Mit