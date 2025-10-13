Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Sciopero dei trasporti 13 ottobre 2025: Napoli, Aeroporti di Roma, orari 08:30-12:30 e 12:00-16:00

Il giorno 13 ottobre 2025 sono previsti due scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Questi coinvolgono diverse categorie di personale e si svolgono in due aree geografiche distinte. Nel seguito dell’articolo sono riportati i dettagli relativi a ciascuno di questi scioperi.

Sciopero dei trasporti Napoli

È indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 08.30 alle 12.30 nel settore del Trasporto pubblico locale in Campania, provincia di Napoli. Coinvolge il personale della divisione ferro, personale viaggiante e linee vesuviane della società EAV di Napoli. Lo sciopero è proclamato dal sindacato OSP FAISA-CONFAIL.

Sciopero dei trasporti Aeroporti di Roma

È indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 12.00 alle 16.00 nel settore Aereo a livello nazionale, che interessa il personale della società ADR negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. Lo sciopero è proclamato dal sindacato FAST-CONFSAL.

Fonte: Mit