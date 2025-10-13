Sciopero dei trasporti 13 ottobre 2025: Napoli, Aeroporti di Roma, orari 08:30-12:30 e 12:00-16:00
Il giorno 13 ottobre 2025 sono previsti due scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Questi coinvolgono diverse categorie di personale e si svolgono in due aree geografiche distinte. Nel seguito dell’articolo sono riportati i dettagli relativi a ciascuno di questi scioperi.
Sciopero dei trasporti Napoli
È indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 08.30 alle 12.30 nel settore del Trasporto pubblico locale in Campania, provincia di Napoli. Coinvolge il personale della divisione ferro, personale viaggiante e linee vesuviane della società EAV di Napoli. Lo sciopero è proclamato dal sindacato OSP FAISA-CONFAIL.
Sciopero dei trasporti Aeroporti di Roma
È indetto uno sciopero di 4 ore: dalle 12.00 alle 16.00 nel settore Aereo a livello nazionale, che interessa il personale della società ADR negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. Lo sciopero è proclamato dal sindacato FAST-CONFSAL.
Fonte: Mit