Sciopero dei trasporti 13 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 13 ottobre 2026 in Italia è previsto 1 sciopero nazionale che coinvolge il settore dei trasporti. In questo articolo troverai tutti i dettagli relativi allo sciopero programmato, con le informazioni su area geografica, durata, compagnia e categorie coinvolte.
Sciopero nazionale trasporto merci Italia
È stato indetto uno sciopero di 24 ore, dalle 06:00 del 13 ottobre alle 05:59 del 14 ottobre 2026, che coinvolge il settore Trasporto merci a livello nazionale (Italia). Lo sciopero interessa il personale della società SBB Cargo Italia e viene proclamato dal sindacato OSR ORSA FERROVIE. La categoria coinvolta è quella del personale SOC. SBB CARGO ITALIA. Lo sciopero è stato proclamato in data 1 ottobre 2026.
Fonte: Mit