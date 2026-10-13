Sciopero dei trasporti 13 ottobre 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 13 ottobre 2026 in Italia è previsto 1 sciopero nazionale che coinvolge il settore dei trasporti. In questo articolo troverai tutti i dettagli relativi allo sciopero programmato, con le informazioni su area geografica, durata, compagnia e categorie coinvolte.

Sciopero nazionale trasporto merci Italia

È stato indetto uno sciopero di 24 ore, dalle 06:00 del 13 ottobre alle 05:59 del 14 ottobre 2026, che coinvolge il settore Trasporto merci a livello nazionale (Italia). Lo sciopero interessa il personale della società SBB Cargo Italia e viene proclamato dal sindacato OSR ORSA FERROVIE. La categoria coinvolta è quella del personale SOC. SBB CARGO ITALIA. Lo sciopero è stato proclamato in data 1 ottobre 2026.

Fonte: Mit