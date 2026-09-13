Sciopero dei trasporti 13 settembre 2026: città, orario inizio e fine

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Sciopero dei trasporti 13 settembre 2026: città, orario inizio e fine
Ansa
Cosa prevede lo sciopero FAST-CONFSAL? Quali aeroporti sono coinvolti? Orari dello sciopero del 13 settembre?

Il 13 settembre 2026 sarà una giornata significativa per quanto riguarda il comparto dei trasporti in Italia. Sono previsti 7 diversi scioperi che coinvolgeranno principalmente il settore aereo, con impatti sia a livello nazionale che regionale e interregionale. Di seguito tutti i dettagli per conoscere aree coinvolte, compagnie, orari e sindacati che hanno proclamato la mobilitazione.

Italia (tutti gli aeroporti – ADR Security Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino)

È programmato uno sciopero a rilevanza nazionale che coinvolgerà il personale SOC. ADR Security degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. La durata dello sciopero sarà di 24 ore: dalle 00.00 alle 24.00. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato FAST-CONFSAL e riguarda il personale addetto alla sicurezza aeroportuale.

Italia (tutti gli aeroporti – Aviation Services Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino)

Un altro sciopero a rilevanza nazionale riguarda il personale SOC. Aviation Services sempre presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, proclamato da OSR FAST-CONFSAL. La durata prevista è di 4 ore: dalle 11.00 alle 15.00.

Italia (interregionale – Aeroporto Marco Polo di Venezia – Sicuritalia IVRI)

Sciopero di rilevanza interregionale che coinvolge il personale della SOC. Sicuritalia IVRI in servizio presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia. La mobilitazione è prevista per 4 ore: dalle 10.00 alle 14.00 ed è stata proclamata dal sindacato OST FISASCAT-CISL.

Toscana (Aeroporti di Pisa e Firenze – Toscana Aeroporti e GH Toscana)

E’ in programma uno sciopero a rilevanza regionale che interessa il personale delle società Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta operative presso gli aeroporti di Pisa e Firenze. Questo sciopero durerà 4 ore: dalle 11.00 alle 15.00 e vede la partecipazione dei sindacati OSP USB LAVORO PRIVATO e OSR CUB TRASPORTI.

Sardegna (Aeroporto di Alghero – SOGEAAL)

In Sardegna è indetto uno sciopero regionale che coinvolge il personale della società SOGEAAL presso l’aeroporto di Alghero (SS). La durata dello sciopero sarà di 24 ore: dalle 00.00 alle 23.59. Il sindacato di riferimento è OSP UGL-TA.

Italia (interregionale – Aeroporto di Cagliari Elmas – SOGAER, SOGAERSECURITY, SOGAERDYN)

Sciopero di rilevanza interregionale che riguarda il personale delle società SOGAER, SOGAERSECURITY e SOGAERDYN presso l’aeroporto di Cagliari Elmas. Questo sciopero è indetto da OSR UGL-TA, con una durata prevista di 4 ore: dalle 13.00 alle 17.00.

Toscana (Aeroporti di Pisa e Firenze – Toscana Aeroporti e GH Toscana)

Ancora per la Toscana, sempre il personale Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta degli aeroporti di Pisa e Firenze sarà interessato da uno sciopero regionale, stavolta proclamato da OSR CUB TRASPORTI. Anche in questo caso la fascia oraria coinvolta è di 4 ore: dalle 11.00 alle 15.00.

Fonte: Mit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.