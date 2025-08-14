Sciopero dei trasporti 14 agosto 2025: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dei Motori: il sito di riferimento del settore che racconta ogni giorno il mondo delle 2 e 4 ruote.

Ansa

Il 14 agosto 2025 non risultano scioperi dei trasporti previsti in Italia secondo i dati ufficiali disponibili. In questo articolo, come ogni giorno, avremmo fornito tutti i dettagli sugli eventuali scioperi programmati, indicando città coinvolte, orari, compagnie e sindacati interessati. Tuttavia, per la data odierna, non sono presenti scioperi da segnalare.

Per rimanere sempre aggiornati sulle prossime agitazioni nel settore dei trasporti, continuate a consultare i nostri approfondimenti quotidiani.

Fonte: Mit