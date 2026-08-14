Sciopero dei trasporti 14 agosto 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 14 agosto 2026 sono previsti 2 scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Gli scioperi interessano il comparto del trasporto merci e coinvolgono sia il livello nazionale che quello locale. Di seguito, tutti i dettagli aggiornati sui singoli scioperi previsti per questa giornata.

Sciopero nazionale trasporto merci (Italia)

Per l’intero territorio nazionale è in corso uno sciopero nel settore trasporto merci su mezzi pesanti, promosso dal sindacato FAO COBAS. L’agitazione coinvolge il personale viaggiante dipendente da aziende con CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni. Lo sciopero si svolge per un totale di 120 ore, dalle 00:00 del 10 agosto alle 24:00 del 14 agosto 2026. Questa iniziativa ha rilevanza su tutto il territorio e può comportare ripercussioni nei trasporti e nelle spedizioni merci in tutto il Paese.

Sciopero locale trasporto merci (Ascoli Piceno, Marche)

Nel territorio della provincia di Ascoli Piceno, regione Marche, è previsto uno sciopero a livello locale che riguarda il personale non viaggiante delle società CLO Magazzini di Maltignano (AP) e RE.MA. di Ascoli Piceno. L’azione è promossa dal sindacato OSP USB LAVORO PRIVATO e coinvolge il settore del trasporto merci. La modalità dello sciopero prevede l’astensione dal lavoro per tutte le intere giornate del 13 e 14 agosto 2026, con possibili effetti sui servizi logistici e magazzinaggio dell’area.

Fonte: Mit