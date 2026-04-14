Sciopero dei trasporti 14 aprile 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il 14 aprile 2026 sono previsti 2 scioperi nel settore dei trasporti in Italia. L’articolo offre un quadro aggiornato delle mobilitazioni in programma, con dettagli su orari, territori coinvolti, compagnie, sindacati e tipologia di servizi interessati. Di seguito, tutte le informazioni utili per chi viaggia o lavora in queste aree.

Sciopero dei trasporti Brescia

Nella città di Brescia, in Lombardia, si svolge uno sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59 del 14 aprile 2026, che coinvolge il personale addetto allo scarico e carico merci della società GDA Handling presso l’Aeroporto di Brescia Montichiari. L’astensione è stata proclamata dal sindacato USB Lavoro Privato e riguarda la categoria “personale addetto allo scarico e carico merci”.

Sciopero dei trasporti Sicilia

In Sicilia (provincie: Tutte), è indetto uno sciopero regionale del settore trasporto merci, che interessa i servizi di autotrasporto conto terzi. Lo sciopero durerà 120 ore: dalle 00.01 del 14 aprile alle 24.00 del 18 aprile 2026. La protesta è stata indetta dal Comitato Trasporto Siciliano, coinvolgendo la categoria “fermo servizi autotrasporto c/terzi regione Sicilia”.

Fonte: Mit