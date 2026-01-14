Sciopero dei trasporti 14 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Foto di Virgilio Motori

Virgilio Motori

Redazione

Pubblicato:

Ansa

Il giorno 14 gennaio 2026 sono previsti due scioperi nel settore dei trasporti e della movimentazione merci in Italia. Questo articolo offre una panoramica aggiornata sugli scioperi proclamati, con i dettagli su localizzazione, durata, compagnie e sindacati coinvolti.

Sciopero trasporto merci Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna è indetto uno sciopero di 24 ore che coinvolge tutto il personale della Società Dinazzano Po. La protesta riguarda il settore trasporto merci e interessa tutte le province della regione. Lo sciopero è proclamato dai sindacati OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA, FAISA-CISAL. Coinvolta la categoria personale Soc. Dinazzano Po.

Sciopero trasporto merci Italia

A livello nazionale, su tutto il territorio dell’Italia, è stato proclamato uno sciopero del personale Soc. Captrain Italia attivo per 24 ore, dalle 16:01 del 14 gennaio alle 16:00 del 15 gennaio. Il settore coinvolto è quello del trasporto merci. I sindacati che hanno indetto lo sciopero sono FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL.

Fonte: Mit

