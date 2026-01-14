Sciopero dei trasporti 14 gennaio 2026: città, orario inizio e fine

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Il giorno 14 gennaio 2026 sono previsti due scioperi nel settore dei trasporti e della movimentazione merci in Italia. Questo articolo offre una panoramica aggiornata sugli scioperi proclamati, con i dettagli su localizzazione, durata, compagnie e sindacati coinvolti.

Sciopero trasporto merci Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna è indetto uno sciopero di 24 ore che coinvolge tutto il personale della Società Dinazzano Po. La protesta riguarda il settore trasporto merci e interessa tutte le province della regione. Lo sciopero è proclamato dai sindacati OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA, FAISA-CISAL. Coinvolta la categoria personale Soc. Dinazzano Po.

Sciopero trasporto merci Italia

A livello nazionale, su tutto il territorio dell’Italia, è stato proclamato uno sciopero del personale Soc. Captrain Italia attivo per 24 ore, dalle 16:01 del 14 gennaio alle 16:00 del 15 gennaio. Il settore coinvolto è quello del trasporto merci. I sindacati che hanno indetto lo sciopero sono FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL.

Fonte: Mit