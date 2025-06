Fonte: Ansa

Il giorno 14 giugno 2025 non sono previsti scioperi nel settore dei trasporti in Italia. Pertanto, non ci sono dettagli da fornire riguardo a scioperi in specifiche città o aree geografiche.

Per ulteriori informazioni sugli scioperi programmati in altre date, si rimanda ai dettagli forniti dalle autorità competenti.

°Fonte: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi