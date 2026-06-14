Sciopero dei trasporti 14 giugno 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 14 giugno 2026 vede la presenza di uno sciopero programmato in Italia che riguarda il settore dei trasporti pubblici. In questo articolo presentiamo tutti i dettagli aggiornati relativi allo sciopero previsto per questa giornata. Di seguito, tutte le informazioni su tempi, aree geografiche, categorie interessate e sindacati coinvolti.

Sciopero trasporto pubblico locale Firenze

Per la città di Firenze, in Toscana, nella giornata del 14 giugno 2026 è previsto uno sciopero di 24 ORE che coinvolge il trasporto pubblico locale. Lo sciopero interessa il personale della Società Autolinee Toscane bacino di Firenze e coinvolge la categoria “personale soc. Autolinee Toscane bacino di Firenze”. L’iniziativa è stata proclamata dai sindacati OSP COBAS LAVORO PRIVATO e interessa la provincia di Firenze. Il servizio potrà dunque subire rallentamenti e sospensioni per l’intera giornata.

Fonte: Mit