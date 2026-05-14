Sciopero dei trasporti 14 maggio 2026: città, orario inizio e fine

Il giorno 14 maggio 2026 sono previsti scioperi nel settore del trasporto pubblico locale in Italia. Secondo quanto risulta dai dati ufficiali, per questa data è programmato 1 sciopero. Di seguito vengono riportati i dettagli relativi allo sciopero previsto, con informazioni su area geografica, compagnie, orario, durata e sindacati coinvolti.
Sciopero dei trasporti Novara
Nel territorio di Novara, in Piemonte, è stato indetto uno sciopero a carattere locale del trasporto pubblico locale. L’agitazione riguarda il personale della Società SUN di Novara. Lo sciopero si svolgerà per 24 ORE, dalle 00:00 alle 24:00 del giorno 14 maggio 2026. A proclamare la protesta è stato il sindacato AL-COBAS.
Fonte: Mit