Sciopero dei trasporti 14 maggio 2026: città, orario inizio e fine

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Sciopero dei trasporti 14 maggio 2026: città, orario inizio e fine
Ansa
Quali sono i motivi dello sciopero? Che cos'è il sindacato AL-COBAS? Orari di funzionamento dei trasporti SUN?

Il giorno 14 maggio 2026 sono previsti scioperi nel settore del trasporto pubblico locale in Italia. Secondo quanto risulta dai dati ufficiali, per questa data è programmato 1 sciopero. Di seguito vengono riportati i dettagli relativi allo sciopero previsto, con informazioni su area geografica, compagnie, orario, durata e sindacati coinvolti.

Sciopero dei trasporti Novara

Nel territorio di Novara, in Piemonte, è stato indetto uno sciopero a carattere locale del trasporto pubblico locale. L’agitazione riguarda il personale della Società SUN di Novara. Lo sciopero si svolgerà per 24 ORE, dalle 00:00 alle 24:00 del giorno 14 maggio 2026. A proclamare la protesta è stato il sindacato AL-COBAS.

Fonte: Mit

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.