Sciopero dei trasporti 14 marzo 2026: città, orario inizio e fine

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Ansa

Il giorno 14 marzo 2026 in Italia sono previsti 1 sciopero che interessa in particolare il settore dei trasporti nella regione Veneto. Nel seguito dell’articolo trovate tutti i dettagli relativi agli orari, alle tipologie di servizio coinvolte, alle sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero e alle province interessate.

Sciopero dei trasporti Verona (Veneto)

È indetto uno sciopero che coinvolge il settore trasporto merci nella provincia di Verona, regione Veneto. L’astensione dal lavoro durerà 24 ore, dalle 18.00 del 14 marzo alle 17.59 del 15 marzo 2026. Lo sciopero coinvolge il personale mobile e di terra della società EVM Rail, ed è stato proclamato dal sindacato OSP FILT-CGIL. La proclamazione dello sciopero è avvenuta il 3 marzo 2026.

Fonte: Mit